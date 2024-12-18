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AA

AK Parti bir projeyi daha hayata geçiriyor...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, parti genel merkezinde projeyi tanıttı.

Uygur, AK Parti'nin milletin içinden doğarak, milletin her bir ferdini merkezine alan bir dava hareketi olduğunu söyledi.

"KÖY KÖY MAHALLE MAHALLE GEZECEĞİZ"

Milletin güçlü desteğini 23 yıldan beri her daim yanlarında hissettiklerini aktaran Uygur, geliştirdikleri hizmet politikalarını da milletin görüşleri ve önerileri doğrultusunda şekillendirdiklerini belirtti.

Uygur, "Mobil AKİM çalışmamızla yerli ve milli ruhumuz, onurumuz Togg'la birlikte kırsaldan başlamak üzere köy köy mahalle mahalle her zaman olduğu gibi her yerde olacağız." dedi.

AK PARTİ İLETİŞİM MERKEZİ SAHADA VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEYECEK

Milletin telefonla iletişim kurduğu AKİM'i, ruberu iletişim odak noktasına almak amacıyla sahaya indirdiklerini vurgulayan Uygur, şunları söyledi:

Bu zamana kadar her daim milletimizle, hep ileri mottosuyla, milletimizin desteğiyle birlikte yol alan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yol alan bir siyasi hareket olarak, Mobil AKİM'le de genel merkez olarak teşkilatlarımızla birlikte sahada milletimizin her bir ferdi ile hemhal olmaya devam edeceğiz.

Konuşmasının ardından Uygur, tanıtımı yapılan Mobil AKİM aracını sürdü.

AK PARTİ'DEN YENİ PROJE: MOBİL AKİM

Mobil AKİM' projesi ile ekipler, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile kırsaldan başlayarak Türkiye'nin her yerini gezecek.

Vatandaşların beklenti ve önerileri veri toplama araçları üzerinden doğrudan AKİM Sistemi'ne işlenecek. İşlenen verilerle bölgedeki öneriler ve taleplerle ilgili bir analiz hazırlanacak.

Bu analizler daha sonrasında bölgede ziyarette bulunacak milletvekillerine, teşkilat mensuplarına ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerine rehberlik etmek üzere kullanılacak.

Mobil AKİM ilk olarak Ankara, Afyonkarahisar, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Konya, Aksaray, Kırıkkale ve Karabük olmak üzere 10 pilot ilde uygulanacak.

Uygulama sonrasında yapılacak stratejik analiz ile proje Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.