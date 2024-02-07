AK Parti'de Şanlıurfa ilçe adayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı AK Parti'nin Şanlıurfa'daki ilçe belediye başkan adayları belli oldu. 11 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları tek tek açıkladı. İşte AK Parti'nin Şanlıurfa adayları...

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Yerel seçim havasına giren Türkiye'de belediye başkan adayları netleşmeye başladı.

En hızlı şekilde çalışmalarını gerçekleştiren AK Parti; tüm şehirlerde adaylarını açıklamayı sürdürüyor.

İlçe adayları belli oldu

Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığı için Zeynel Abidin Beyazgül ismi ve ilçelerdeki adaylar ise bugün belli oldu.

11 Nisan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek tek isimleri tanıttı.

İşte adaylar

Akçakale: Abdulhakim Ayhan

Birecik: Mahmut Mirkelam

Bozova: Suphi Aksoy

Ceylanpınar: Seyithan Atilla

Eyyübiye: Mehmet Kuş

Halfeti: Şeref Albayrak

Haliliye: Mehmet Canpolat

Harran: Mahmut Özyavuz

Hilvan: Aslan Ali Bayık

Karaköprü: Metin Baydili

Siverek: Ali Murat Bucak

Suruç: Mustafa Yüksel

Viranşehir: Salih Ekinci