AK Parti'de Şanlıurfa ilçe adayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Yerel seçim havasına giren Türkiye'de belediye başkan adayları netleşmeye başladı.
En hızlı şekilde çalışmalarını gerçekleştiren AK Parti; tüm şehirlerde adaylarını açıklamayı sürdürüyor.
İlçe adayları belli oldu
Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığı için Zeynel Abidin Beyazgül ismi ve ilçelerdeki adaylar ise bugün belli oldu.
11 Nisan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek tek isimleri tanıttı.
İşte adaylar
Akçakale: Abdulhakim Ayhan
Birecik: Mahmut Mirkelam
Bozova: Suphi Aksoy
Ceylanpınar: Seyithan Atilla
Eyyübiye: Mehmet Kuş
Halfeti: Şeref Albayrak
Haliliye: Mehmet Canpolat
Harran: Mahmut Özyavuz
Hilvan: Aslan Ali Bayık
Karaköprü: Metin Baydili
Siverek: Ali Murat Bucak
Suruç: Mustafa Yüksel
Viranşehir: Salih Ekinci
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