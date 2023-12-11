AK Parti'de seçim maratonu başladı! Aday Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak AK Parti'de belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu. Komisyon bugün, adayları belirlemek üzere bir araya gelecek.

AA

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlık çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda da adayları belirlemek üzere, Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu.

Bu komisyonda değerlendirecek olan adaylar, titizle belirlenecek. Komisyon, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çalışmalarını sürdürecek.

İlk toplantısını bugün yapması beklenen komisyonda; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da yer alıyor.

İlgili şehrin milletvekillerinin görüşleri alınacak

Aday belirleme çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada değerlendirecek komisyon, ayrıca partinin Teşkilat Başkanlığı ve ilgili şehrin milletvekillerinin görüşlerini de dikkate alacak.

Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine kadar çalışmalarına devam edecek.

Aralık ayının ortasında adaylar açıklanmaya başlayacak

AK Parti, adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklayacak.

Bu arada parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, partinin bazı ilçe belediye başkanları dışında büyükşehir ve illerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı bulunmuyor.

Belediye başkan aday adaylığı başvurularını 9-22 Kasım tarihleri arasında alan AK Parti, 26 Kasım'da da temayül yoklamasını yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)