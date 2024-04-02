AK Parti'de seçim sonrası MYK toplanıyor AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

ensonhaber.com

Türkiye bir seçimi daha arkasında bıraktı.

AK Parti, kurulduğu 2001 yılından bu yana girdiği 18 seçimde ilk kez, birinci parti olamadı.

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu.

AK Parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi.

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını balkon konuşmasında değerlendirdi.

AK Parti MYK seçim sonuçlarının ardından toplanıyor

"İstediğimiz sonucu alamadık, gerekli müdahalelerde bulunacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını masaya yatırıp gerekli müdahaleleri yapacaklarını vurguladı.

Bu gelişmeler sonrası AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları değerlendirilecek.

Oy kayıplarının sebebi masada

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak.

Alınan sonuçlara göre oy kayıplarının sebepleri masaya yatırılacak.

Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

Detaylı analiz çalışması yürütülecek

Bu ön değerlendirmenin ardından AK Parti, sonuçlara ilişkin sandık bazına kadar inerek detaylı bir analiz çalışması daha yürütecek.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.