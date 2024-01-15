AK Parti'de gözler ikinci aday tanıtım toplantısında..
14 Ocak'ta yapılması planlanan tanıtım, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden gelen acı haber üzerine ertelendi.
Haftanın ilk günüyle birlikte yerel seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam eden AK Parti, aday tanıtım toplantısının tarihini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısının, 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağı duyuruldu.
ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek törende, sadece il belediye başkan adayları duyurulacak.
İstanbul'un ilçe adayları bu hafta duyurulacak
İlk toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'un duyurulmasının ardından ilçe belediyeler merak ediliyordu..
Ankara'da yapılacak lansmandan sonra soru cevap bulacak.
Çalışmaları devam eden ilçe belediye başkan adayları, ocak ayı sonuna kadar açıklanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi büyük şehirlerin ilçe adaylarını bizzat duyuracak.
Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak.
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