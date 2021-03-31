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- AK Parti'de, TBMM Grup Başkanvekilliğine seçilen isimler belli oldu
AK Parti'de, TBMM Grup Başkanvekilliğine seçilen isimler belli oldu
Kayseri Milletvekili Elitaş ile Kahramanmaraş Milletvekili Ünal, Grup Başkanvekilliğine seçildi.
- AA
- 31.03.2021 - 14:11
- Güncelleme : 31.03.2021 - 14:28
AK Parti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup yönetimine ilişkin seçim sonuçlandı.
Partinin TBMM Grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basına kapalı toplandı.
Toplantıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile Tokat Milletvekili Özlem Zengin'den boşalan Grup Başkanvekilliği için seçim yapıldı.
GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇİLEN İSİMLER
AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliğine seçildi.
AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Cahit Özkan ve Muhammet Emin Akbaşoğlu mevcut görevlerine devam edecek.