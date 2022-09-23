Petrol
86.14
-4.78%
Euro
17.8179
-1.24%
Dolar
18.4073
0.48%
Altın
973.26
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
349.728
-1.21%
BTXN Coin
8.09
-0.73%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C
    AK Parti'de yasa mesaisi: Şirketlerden çalışanlara bin liralık doğalgaz desteği

    AK Parti'de yasa mesaisi: Şirketlerden çalışanlara bin liralık doğalgaz desteği

    AK Parti, şirketlere, çalışanlarına doğalgaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanyan yasa teklifini 1 Ekim'den sonra TBMM'ye sunacak.
    • 23.09.2022 - 21:21
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 21:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim Cumartesi günü yeni yasama yılına başlayacak.

    AK Parti, ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifini 1 Ekim'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacak.

    TBMM'de, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında bürokratların da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni torba teklif için mesai yapıldı.

    Vergi ve icra kanunlarında değişiklik

    60 ile 80 madde arasında olması beklenen torba yasa teklifinde, vergi ve icra kanunlarında değişiklik öngörülüyor.

    Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan 10 milyon icra dosyası, tasfiye edilecek.

    Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon kişi yararlanacak.

    Varlık yönetimi şirketlerine devredilmiş icralık borçların da devlet tarafından karşılanmasının kapsama dahil edilmesi planlanıyor.

    AK Parti de yasa mesaisi: Şirketlerden çalışanlara bin liralık doğalgaz desteği #1

    Çalışanlarına doğalgaz desteği veren şirketlere vergi muafiyeti

    Düzenleme içinde; şirketlerin, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğalgaz desteği vermesi öngörülüyor.

    Şirketlere, çalışanlarına doğalgaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanması da gündemde.

    Bu düzenlemenin ise torba teklifin içine koyulması planlıyor.

    DHA'nın haberine göre; aynı destek, personeline yol ve yemek yardımlarını nakdi olarak veren şirketler için de geçerli olacak.

    AK Parti de yasa mesaisi: Şirketlerden çalışanlara bin liralık doğalgaz desteği #2

    AK Parti de yasa mesaisi: Şirketlerden çalışanlara bin liralık doğalgaz desteği #3


    Türkiye'de doğru muhalefet yapılıyor mu?
    Gündem

    Türkiye'de doğru muhalefet yapılıyor mu?

    İstanbul'da hırsızlık yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı
    3. Sayfa

    İstanbul'da hırsızlık yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir