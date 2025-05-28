AK Parti'de yeni anayasa için görevlendirilen isimler belli oldu

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Türkiye Yüzyılı, Terörsüz Türkiye projesiyle taçlanıyor.

Süreç ilerlerken darbe anayasalarından kurtulma hedefiyle yeni anayasa çalışmaları da başladı.

AK Parti, bu kapsamda harekete geçti.

"10 HUKUKÇU ARKADAŞIMIZI GÖREVLENDİRDİK"

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Darbe anayasası utancına son vereceğiz. Yeni anayasa için ortak bir zeminde buluşmayı hedefliyoruz. Yeni anayasa için 10 hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği görevlendirilen isimler de kulislere yansıdı.

YENİ ANAYASA İÇİN GÖREVLENDİRİLEN 10 İSİM

Bu kapsamda AK Parti'de yeni anayasa için oluşturulan çalışma gurubundaki o isimler:

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

-AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş

-AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

-AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler

-AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

-AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu

-AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

-AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun

"TÜRKİYE'Yİ DARBE ANAYASASINDAN KURTARACAĞIZ"

Erdoğan "Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaracağız." ifadelerini kullanmıştı.