Efkan Ala AK Parti Genel Başkanvekili oldu AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.

ensonhaber.com Türkiye yeni döneme girdi. 17. seçim zaferini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı çalışmalarını sürdürüyor.. Bu kapsamda AK Parti'de de yeni görevlendirmeler yapıldı.. AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geldi. Toplantı sonrası 3 isme verilen yeni görevler duyuruldu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.