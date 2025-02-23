AK Parti'de yeni MKYK belli oldu: İşte o isimler..

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Beklenen gün geldi...

AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu bugün yapılacak 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlanıyor.

Ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

MKYK LİSTESİ BELLİ OLDU

Kongrede partinin MKYK listesinde yer alacak isimler de belli oldu.

Ayrıntılar geliyor...