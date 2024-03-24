AK Parti'de Yeniden Büyük İstanbul Mitingi heyecanı AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi için geri sayım başladı. Atatürk Havalimanı, saat 14.00'de milyonlarca İstanbulluyu ağırlayacak..

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Türkiye tarihi bir seçime gidiyor.

Sandığın seçmen önüne gelmesine tam 1 hafta kaldı.

Bu kapsamda kampanyalar hız kazandı.

Heyecan sahaya yansırken AK Parti kalabalık mitingleri ile adeta gövde gösterisi yapıyor.

Kayseri, Konya, Mersin, Ankara gibi büyük şehirlerde yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile büyük coşku yaşanan mitinglerden sonra gözler büyük İstanbul mitinginde.

AK Parti, tarihin en önemli seçiminden hemen önce tarihin en kalabalık, en görkemli İstanbul mitingine hazırlanıyor.

Tarihi miting, hazırlıkların günler öncesinden başladığı Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.

Hedef 1,5 milyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük İstanbul mitingine ilişkin yaptığı açıklamada "İnşallah yarın da büyük İstanbul mitinginde 1,5 milyonu aşacağız" dedi.

Miting saat 14.00'de

Saat 14.00'de başlayacak miting için, Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı.

Murat Kurum'dan davet

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, miting öncesi alandaki hazırlıkları inceledi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, "yeniden İstanbul, sadece İstanbul" diyerek sahada olduklarını ve vatandaşlarla kucaklaştıklarını söyledi.

"İstanbul'da 31 Mart akşamı huzur inşa edeceğiz"

Heyecanlı olduklarını dile getiren Kurum, "Çünkü artık görevi devralmamıza 7-8 gün kaldı, vatandaşımız sabırsız. Gittiğimiz her yerde kardeşlerimiz artık bu değişimin bir an önce olmasını istiyorlar." ifadesini kullandı.

"Bu miting, 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın provası olacak"

Murat Kurum, İstanbul'da 31 Mart akşamı huzuru inşa edeceklerini ve kenti sosyal belediyeciliğe yeniden kavuşturacaklarını vurgulayarak, "Teşkilatlarımızla birlikte 76 gündür tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımızla sahadayız. Hayallerimizi ve projelerimizi anlatıyoruz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." diye konuştu.

Tüm İstanbulluları "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne davet eden Kurum, "İnşallah yarın kutlu bir zaferin başlangıcını hep birlikte yapacağız." sözlerini sarf etti.