AK Parti'de yerel seçim çalışmaları: Bize hizmet edecek aday lazım Yerel seçimler için yol haritasını çizmeye başlayan AK Parti'de belirlenecek adaylar; 'anket, temayül, mülakat, alt/üst kurul, Cumhurbaşkanı onayı' olmak üzere 5 aşamadan geçirilecek belirlenecek.

ensonhaber.com

Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti'de yapılacak çalışmalar şekillenmeye başladı.

Buna göre belirlenecek adaylar, ince elenip sık dokunacak.

Adayların 5 aşamadan geçeceği öğrenilirken bunlar, 'anket, temayül, mülakat, alt/üst kurul, Cumhurbaşkanı onayı' olarak belirlendi.

Aday belirleme sürecinde ince elenip sık dokunacak

En önemli kriterin ise 'bize hizmet edecek aday lazım' olması üzerinde karar alındı.

Bölgelerde yapılacak detaylı anket çalışmasıyla kimin aday gösterilmesinin istendiği vatandaşlara sorulacak.

Çok kapsamlı bir çalışma yürütülecek

Hal böyle olunca bu doğrultuda aday olmak isteyen isimlerle ilgili çok kapsamlı bir çalışma yürütülecek.

Ayrıca öne çıkan isimler bölge teşkilatlarınca temayüle tabi tutulacak.

Anket ve temayülden çıkacak sonuçlar büyük önem arz edecek.

Teşkilatlara ayrıca önem verilecek

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; adaylar, bölge teşkilatlarınca mülakata alınacak.

Burada da başarı gösteren isimler, bu sefer Genel Merkez'de oluşturulacak alt ve üst kurul tarafından elemeye tabi tutulacak.

Son olarak Genel Merkez'den onay alan isimler konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.