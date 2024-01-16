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AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları: DSP ve BBP ile görüşülecek

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları: DSP ve BBP ile görüşülecek AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için iş birliği görüşmeleri devam ediyor. AK Parti heyeti, bugün Demokratik Sol Parti ve Büyük Birlik Partisi heyetleri ile ayrı ayrı görüşecek.