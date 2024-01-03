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AK Parti'de yerel seçim mesaisi sürüyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

AK Parti'de yerel seçim mesaisi sürüyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da AK Parti'de yerel seçim mesaisi devam ediyor. Aday Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir kez daha toplanacak.