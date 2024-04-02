AK Parti'deki oy kaybının nedenleri canlı yayında sıralandı Seçim sonuçlarının ardından CNN Türk canlı yayınında AK Parti'nin oy kaybına ilişkin nedenler madde madde sıralandı. Emekliler, genel ekonomik sebepler ve yanlış adayların başı çektiği görüldü.

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ensonhaber.com

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi tamamlandı.

Sandıktan çıkan sonuca göre 14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu.

AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi.

AK Parti'nin oyları geriledi

AK Parti'nin 2019 seçimlerine göre, hem kazandığı belediye sayısı hem de oy oranı düştü.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 16 milyon 339 bin oy alan AK Parti yüzde 35,48'de kaldı.

Yaşananların ardından CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan Tarafsız Bölge programında, AK Parti'nin oy kaybına ilişkin nedenler masaya yatırıldı.

Ahmet Hakan, Hakan Bayrakçı, Abdulkadir Selvi, Zafer Şahin, Özay Şendir, maddeler halinde AK Parti'nin oy kaybına ilişkin nedenleri sıraladı.

Nedenler tek tek sıralandı

Buna göre AK Parti'nin oy kaybına ilişkin sebeplerde ilk sırada 'Emekliler' yer aldı.

İkinci sırada ise 'Genel ekonomik sebepler' gerekçe gösterildi.

Üçüncü sırada da 'Yanlış adaylar' göze çarptı.

Dördüncü sırada 'AK Partili yönetimin halktan uzaklaşması' yer aldı.

Beşinci sırada 'Sokak hayvanları' meselesine yer verildi.

Son sırada ise 'Futbolda krize çare bulunamaması' dikkat çekti.