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    AK Parti'den 20 maddelik yeni kanun teklifi

    Askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifi, Ak Parti tarafından Meclis’e sunuldu.
    • AA
    • 26.05.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 17:12
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    AK Parti'den 20 maddelik yeni kanun teklifi

    AK Parti, askeri suçlara düzenleme getiren 20 maddelik bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.

    Söz konusu teklifin, askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemelerin yeniden belirlenmesini içeridiği öğrenildi.

    İSTİSNAİ HÜKÜMLER YENİDEN DÜZENLENİYOR

    Ayrıca, askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında uygulanacak istisnai hükümlerin yanı sıra, soruşturma ve kovuşturma mercilerini de yeniden düzenlendiği kaydedildi.

    "SUÇÜSTÜ HALİNDE YAKALANIRSA..."

    Teklifin yasalaşması durumunda, asker kişilerin suçüstü olması halinde, görevli herkes tarafından geçici olarak yakalanabilecek.

    AK Parti den 20 maddelik yeni kanun teklifi #1

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