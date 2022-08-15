Petrol
94.88
-3.33%
Euro
18.2759
-0.68%
Dolar
17.9545
0.12%
Altın
1.028
-1.03%
Borsa
2857
-0.25%
Bitcoin
437.746
0.11%
BTXN Coin
6.41
-0.62%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    AK Parti'den 21.yılına özel şarkı

    Kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, 21'inci yaşına özel bir şarkıyla girdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 20:03
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 20:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AK Parti'den 21.yılına özel şarkı

    Siyasette 21 yılı geride bırakan AK Parti, "Bir Olduk 21 Olduk" teması ile kuruluş yıl dönümü kutladı..

    ATO Congresium'da "Bir Olduk 21 Olduk" teması ile düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan yeni şarkıyla sahneye çıktı.

    "Hep beraber bir olduk, 21 olduk" şarkısı

    "Hep beraber bir olduk, 21 olduk" adlı şarkıda şu ifadeler yer aldı;

    "Yolumuz uzun bizim, hizmet var serde

    Evvel Allah buluruz dertlere çare

    Kalplerimizin sesi kılavuzdur hep bize

    Ne yollardan geçtik biz döndük gönüle

    Mazlumla hep yoldaş olduk

    Muhabbet sevgi yoğurduk

    El ele dimdik durduk hep beraber bir olduk, 21 olduk"

    AK Parti'den 21.yılına özel şarkı VİDEO

    AK Parti den 21.yılına özel şarkı #1

    AK Parti den 21.yılına özel şarkı #2


    İlginizi Çekebilir

    EBİS’in başarısı dünyaya örnek oldu
    Gündem

    EBİS’in başarısı dünyaya örnek oldu

    Kripto paralar düşerken kazanmaya hazır mısınız?
    KuantumRobo

    Kripto paralar düşerken kazanmaya hazır mısınız?

    Gaziantep’te provokatif paylaşım yapan avukat sınır dışı edildi
    3. Sayfa

    Gaziantep’te provokatif paylaşım yapan avukat sınır dışı edildi

    Görüş Bildir