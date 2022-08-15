Kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, 21'inci yaşına özel bir şarkıyla girdi.

Siyasette 21 yılı geride bırakan AK Parti, "Bir Olduk 21 Olduk" teması ile kuruluş yıl dönümü kutladı..

ATO Congresium'da "Bir Olduk 21 Olduk" teması ile düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan yeni şarkıyla sahneye çıktı.

"Hep beraber bir olduk, 21 olduk" şarkısı

"Hep beraber bir olduk, 21 olduk" adlı şarkıda şu ifadeler yer aldı;

"Yolumuz uzun bizim, hizmet var serde

Evvel Allah buluruz dertlere çare

Kalplerimizin sesi kılavuzdur hep bize

Ne yollardan geçtik biz döndük gönüle

Mazlumla hep yoldaş olduk

Muhabbet sevgi yoğurduk

El ele dimdik durduk hep beraber bir olduk, 21 olduk"

AK Parti'den 21.yılına özel şarkı VİDEO

