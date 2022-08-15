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- AK Parti'den 21.yılına özel şarkı
AK Parti'den 21.yılına özel şarkı
Kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, 21'inci yaşına özel bir şarkıyla girdi.
- Haber Merkezi
- 15.08.2022 - 20:03
- Güncelleme : 15.08.2022 - 20:04
Siyasette 21 yılı geride bırakan AK Parti, "Bir Olduk 21 Olduk" teması ile kuruluş yıl dönümü kutladı..
ATO Congresium'da "Bir Olduk 21 Olduk" teması ile düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan yeni şarkıyla sahneye çıktı.
"Hep beraber bir olduk, 21 olduk" şarkısı
"Hep beraber bir olduk, 21 olduk" adlı şarkıda şu ifadeler yer aldı;
"Yolumuz uzun bizim, hizmet var serde
Evvel Allah buluruz dertlere çare
Kalplerimizin sesi kılavuzdur hep bize
Ne yollardan geçtik biz döndük gönüle
Mazlumla hep yoldaş olduk
Muhabbet sevgi yoğurduk
El ele dimdik durduk hep beraber bir olduk, 21 olduk"
AK Parti'den 21.yılına özel şarkı VİDEO