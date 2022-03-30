AK Parti'den 3600 ek gösterge ve asgari ücrette ek zam açıklaması

Temmuz ayına kadar 3600 ek göstergenin çıkarılacağını söyleyen Emin Akbaşoğlu, asgari ücretteki ikinci zam konusunun da temmuz ayında ele alınacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uzun süredir 3600 ek gösterge üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Kamu personelleri arasında adalet sağlamak üzere değerlendirmelerin sürdüğü 3600 ek göstergeyle ilgili görüşmeler de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önce yaptığı bir konuşmada 2022 yılının sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söylemesinin ardından AK Parti'den de tarih açıklaması geldi.

TEMMUZ AYINA İŞARET ETTİLER

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin temmuz ayında çıkacağını bildirdi.

Akbaşoğlu, aynı zamanda asgari ücrete ikinci zam meselesini de değerlendirerek, bu konunun da temmuz ayında tekrar gündeme geleceğini ifade etti.

"ENFLASYON ARTI YÜZDE 6 İLAVE VE BUNUNLA BERABER REFAH PAYI DA OLACAK"

Akbaşoğlu'nun açıklamalarında, "Asgari ücretle ilgili de inşallah değerlendirmeler yapılarak, yılın ikinci yarısında 1 Temmuz'da memur ve emeklilerimize bir maaş artışı söz konusu olacak. Hem enflasyon artı yüzde 6 ilave ve bununla beraber bir refah payını da içine alacak şekilde bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.