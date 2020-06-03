AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin aile meselesini siyasetin konusu yapmasının ahlak dışı olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birçok konuda değerlendirme yapan Çelik, CHP tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılara cevap verdi.

Aile meselesinin siyasete konu yapılmaması gerektiğini belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın hayatı boyunca statüko sosyetesine karşı mücadele ettiğini belirtti.

AK Parti'den aileyi siyasete malzeme yapan CHP'ye cevap

"SADIK ALBAYRAK'IN YAŞADIĞI HAYAT ORTADADIR"

Ömer Çelik, konuyla ilgili şunları söyledi; "Aile meselesini siyaset konusu yapmak bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımız tarafından ahlak dışı olarak nitelendirilmektedir. Israrla CHP sözcüleri tarafından bu ihlal edilmektedir. Bir de sosyete damat diye bir şey uydurulmuştur. Benim bildiğim sayın Bakanımızın babası Sadık Albayrak, statüko sosyete ile mücadele eden birisidir. Sayın Sadık Albayrak'ın yaşadığı hayat, yazdığı kitaplar ortadadır. Statüko sosyetesine karşı mücadele etmiştir.





"AİLE KAVRAMINI SİYASET KONUSU YAPMAK AHLAKSIZLIKTIR"

Türkiye'de bir oligarşik siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramları üzerinden sosyete gibi kavramlar kullanıyorlar. Aile kavramını kim hangi şekilde, hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır. Hangi partide olursa olsun, sağduyulu arkadaşlarımızın, demokrat arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Temel ahlak değerlerinde uzlaşacağımız alanlar vardır. Zekası, aklı yeten çıkar ekonomi, siyaset, dış politika konusunda argümanını söyler. Siyasi akılla argüman üretemeyince, 4 tane köşe yazarının söylediklerini tekrar etmişlerdir."

BAKAN ALBAYRAK: İKİ ŞEYDEN GURUR DUYUYORUM

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı açıklamalar üzerine başlayan tartışmalara Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katılmıştı.

Bakan Albayrak, "Kendisini eleştirmek için 'damat' sıfatını kullananlara da seslenen Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Bu ifadeyle beni aşağıladıklarını sanıyorlar ama ben hayatta şu iki şeyden gurur duyuyorum. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak, ikincisi ise Recep Tayyip Erdoğan'ın damatı olmaktır. Birincisi her türlü fedakarlıkla çocuklarını okutan bir baba... İkincisi de Türk-İslam tarihinin en önemli lideri... Benimkisi bir dava ve gönül ilişkisi... Ölümüne bir ilişki... Böyle bir ilişkide damat olmak benim için şereftir." ifadelerini kullanmıştı.

AYASOFYA'DA FETİH SURESİ

AK Parti Sözcüsü Çelik Yunanistan'ın Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasına tepkisi ile ilgili de, "Kimseye meydan okumak için değil tarihimizi anmak için bu törenleri düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

AMERİKA'DAKİ OLAYLAR

Amerika'daki olaylara ilişkin de konuşan AK Parti Sözcüsü, "Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız. Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız. Bu ikisinden birini kimse tercih etmek zorunda değil." dedi.