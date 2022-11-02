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AK Parti'den Anayasa değişikliği için muhalefet turu
AK Parti heyeti, saat 15.00'te MHP, 15.30'da CHP, 16.30'da HDP ve 17.00'de İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.
- Haber Merkezi
- 02.11.2022 - 15:09
- Güncelleme : 02.11.2022 - 15:19
AK Parti başörtüsü Anayasa teklifi için muhalefet turuna başlıyor...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret edecek.
4 partiye ziyaret
AK Parti heyeti, saat 15.00'te MHP, 15.30'da CHP, 16.30'da HDP ve 17.00'de İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.
Bozdağ başkanlığındaki heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.