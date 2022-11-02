Petrol
94.87
0.23%
Euro
18.4303
0.39%
Dolar
18.6211
0.19%
Altın
991.74
0.66%
Borsa
4092
0.91%
Bitcoin
385.083
-0.04%
BTXN Coin
10.18
-1.92%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    AK Parti'den Anayasa değişikliği için muhalefet turu

    AK Parti heyeti, saat 15.00'te MHP, 15.30'da CHP, 16.30'da HDP ve 17.00'de İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 15:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AK Parti'den Anayasa değişikliği için muhalefet turu

    AK Parti başörtüsü Anayasa teklifi için muhalefet turuna başlıyor...

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret edecek.

    4 partiye ziyaret

    AK Parti heyeti, saat 15.00'te MHP, 15.30'da CHP, 16.30'da HDP ve 17.00'de İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.

    Bozdağ başkanlığındaki heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.

    AK Parti den Anayasa değişikliği için muhalefet turu #1


    Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere’ye gitti
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere’ye gitti

    '2022'de turizm gelir hedefi 44 milyar dolar'
    Ekonomi

    '2022'de turizm gelir hedefi 44 milyar dolar'

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir