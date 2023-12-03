AK Parti'den anket açıklaması! Açık operasyon ve manipülasyon AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını vurguladı. Şen, açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

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Türkiye'de gözler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimlere çevrildi.

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler hazırlıkları için kolları sıvandı.

AK Parti'nin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı.

Anket piyasası canlandı

Yaklaşan yerel seçimler öncesi bazı kamuoyunda bazı anketler dolaşmaya başladı.

Yerel seçimlere girecek adaylar üzerinden oluşturulan sahte anketler bazı basın organlarında yer aldı.

AK Parti'den anket açıklaması

Manipülatif ve gerçekliği sorgulanan bu anketlerle ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada iddialara cevap verdi.

"Hiçbir anket yapmadık"

Şen, açıklamasında AK Parti olarak Türkiye'nin hiç bir yerinde het hangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık, ifadelerini kullanırken, yapılan anketlerin açık operasyon ve manipülatif olduğunun altını çizdi.

"Bu tarz anketlere itibar etmeyin"

Mustafa Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı: