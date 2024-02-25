AK Parti'den Atatürk uyarısı: Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor

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Bugün Adana, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

Coşkuluğu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik miting dolayısıyla memleketi Adana'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Atatürk uyarısı

Ömer Çelik'in gündeminde son dönemde Atatürk tartışmaları üzerinden oluşturulmaya çalışılan gerilim de vardı.

Çelik, "Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz." dedi.

"Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor"

Ömer Çelik açıklamalarında şunları kaydetti:

Dini değerlerimizle, geleneklerimizle ilgili ortaya koyulan birtakım kışkırtıcı beyanların, özellikle seçilmiş cümlelerin toplumdaki birtakım fay hatlarını tetiklemek üzere yönlendirilmiş olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tüm bunların karşısındayız. Bunlarla mücadele etmek konusunda yüksek bir iradeye sahibiz.

"Muhalefet milletten özür dilemeli"

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Çelik şöyle konuştu:

6'lı 7'li masanın millete özür borcu vardır. Neden, milletle birlikte hareket ediyoruz diyenler,, bugün birbirlerinbe en ağır sözlerle saldırıyorlar. O altılı, yedili masadaki çerçeveyi oluşturan genel başkanların her birinin yerel seçimler için oy istemeden önce milletten özür dilemesi ve bu özrünü de içtenlikle bir açıklamayla ortaya koyması gerekir.