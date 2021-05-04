AK Parti'den Bahçeli'nin anayasa hazırlığına ilişkin ilk açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa' önerisi ile ilgili açıklama yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ‘Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa’ adlı önerilerinin hazırlık aşamasını tamamladıklarını bildirdi.

MHP lideri açıklamasında, “Hazırlığını tamamladığımız 100 maddelik anayasa metnimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Ardından diğer partilere sunmak görevimiz olacaktır. Kamuoyunun tartışmasına da açılacaktır.” ifadelerini kullandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bahçeli’nin düzenlediği basın toplantısının ardından, 100 maddelik anayasa teklifine ilişkin AK Parti kanadından ilk açıklama geldi.





AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır."





"DİĞRE PARTİLER İLE SÜREÇ YÖNETMEK İSTERİZ"

"Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur ittifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur."