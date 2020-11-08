AK Parti'den Berat Albayrak açıklaması: Konu Cumhurbaşkanımızın takdirindedir

Berat Albayrak'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, konunun her bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği iddialarına dair Twitter hesabından açıklama yaptı.

Naci Bostancı, "Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir." ifadelerini kullandı.