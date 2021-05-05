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AK Parti'den CHP'ye animasyonlu gönderme
AK Parti'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan, CHP'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Yalan üretim merkezi" ifadelerine yer verildi.
- AA & Ensonhaber
- 05.05.2021 - 14:58
- Güncelleme : 05.05.2021 - 15:30
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından dün gece "Yarın saat 14.00'te" notuyla yayınlanan ve Pinokyo emojisi kullanılan tweet, büyük merak uyandırmıştı.
Merak uyandıran o paylaşım nihayet yapıldı.
ANİMASYONLU GÖNDERME: YALAN ÜRETİM MERKEZİ
Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "YALAN ÜRETİM MERKEZİ" başlığıyla 3 dakikalık bir animasyon yayınlandı.
Animasyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak yer alıyor.
CHP'NİN MUHALEFETİ Tİ'YE ALINDI
Muhalefet tavrının ti'ye alındığı animasyonda CHP, "yalan üretim merkezi" olarak nitelendiriliyor.
Animasyonda, "yalan jeneratörü" ve "insafsız yalan aracı" gibi makinelerle yalan üretimi yapıldığı anlatılıyor.
İşte AK Parti'nin 'YALAN ÜRETİM MERKEZİ' başlıklı paylaşımı...