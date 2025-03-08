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Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Bu anlamlı günde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, "Kadın Varsa Yaşam Var" etkinliği gerçekleştirdi.

ÖZEL ETKİNLİĞE KATILDI

Etkinlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN İSİM

Özel'den önce kürsüye kadınlar sırayla çıktı. Ancak bir isim dikkat çekti.

O isim ise depremzede Pınar Arslan oldu.

"AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇTİM"

8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kağıdını yırtması dikkat çekti.

Arslan, konuşmasında Özel'e seslenerek, "AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım" dedi.

GÜNDEM OLDU

O anlar ise sosyal medyada da gündem oldu.

"BUGÜN BU TESETTÜRÜMLE CHP'LİYİM"

CHP'ye geçen Pınar Arslan açıklamalarında şunları söyledi:

Sizinle gurur duyuyorum. Bugün bu tesettürümle ben CHP'liyim. AK Parti'den CHP'ye geçtim. Kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım. Hem anneyim hem babayım. Çok acı bir yerden geldim. Bütün kadınların sesi olmak istiyorum. Bağırayım değil mi? Anneyim ve babayım. Ve 23 yıl sonra CHP kazandı Adıyaman'da. Ben gurur duyuyorum. Çünkü deprem sırasında herkesin canı gitmişti ve siyaseti konuştular. O acı günümüzde. Ve herkes yönünü belirledi. Çok şükür. Elhamdülillah. Bütün her şeyi maddi ve manevi bütün desteği verdi bizlere. Tesettürlü açık. Bunu dinlemedi.

"HERKES BANA ÇOK İYİ DAVRANIYOR"