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Haber Merkezi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı..

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları da bir etkinlik düzenledi.

"Kadın Varsa Yaşam Var" başlıklı etkinlikte dikkat çeken anlar yaşandı..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı programda sahneye çıkan kadınlar arasından biri, gündeme bomba gibi düştü..

Etkinlikte konuşan depremzede Pınar Arslan, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

"TESETTÜRÜMLE AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇTİM"

"Bugün bu tesettürümle ben CHP’liyim" diyen Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Tesettürümle AK Parti’den CHP’ye geçtim. Kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım.

"ATATÜRK'Ü ÇOK SEVİYORUM, ATEİSTMİŞ DİYE SEVMİYORLARMIŞ.."