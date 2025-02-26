AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü paylaşımı

AA

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 71'inci yaşını kutluyor.

AK Parti de bu kapsamda kurumsal X hesabından bir paylaşım yaptı.

"SEFA GETİRDİNİZ"

Partinin sosyal medya hesabından "sefa getirdiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.