AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için özel bir video yayınladı.

26 Şubat 1954 tarihi doğumlu Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün itibarıyla 67 yaşına girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) sosyal medya hesabından kutlama videosu paylaştı.

"MİLLETE HİZMET YOLUNDA NİCE YAŞLARA"

AK Parti, paylaştığı özel videoyu, "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara." notu ve "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketi ile paylaştı.

Paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik ve şimdiki fotoğrafları kullanılarak, "Mücadele için yola çıktığında, anaların duasını aldığında, gönül bağı kurduğunda, çocukların gülüşünde, mazlumun yanında, engelleri kaldırdığında, aynı sofrada, iyi ki vardın, iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Millete hizmet yolunda nice yaşlara." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan video binlerce kişi tarafından beğenildi. Yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini iletti.

Ayrıca #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketi Twitter'da trendler listesinde 1. sıraya yükseldi.

AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel doğum günü klibi İZLE







Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için, paylaşımda bulundu.

Altun yaptığı paylaşımda, "Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız." ifadelerin kullandı.







