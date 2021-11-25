AK Parti'den dövizdeki artışa çözüm için yol haritası

MYK toplantısında bir araya gelen AK Parti'de kurmaylar, döviz kurlarına bağlı yaşanan olumsuz tablonun 3-4 ay içinde çözüme kavuşacağını belirtti.

Türkiye'de gündem, döviz kurlarında yaşanan ani artış...

Özellikle dolar kurunun bir anda 13 liraya yükselmesi panik yaşattı.

Hükümet tarafından bu artışların önüne geçmek için çalışmalar başlarken; dün AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, olağanüstü toplantı gerçekleşti.

Döviz kurlarına çözüm için gerçekleşen toplantıda, konuyla ilgili izlenilecek yol haritası masaya yatırıldı.

3-4 AY İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Toplantıda faiz indirimine kararlılık vurgusu yapılırken, döviz kurundaki bu yükselişin 3-4 ay içerisinde çözüme kavuşturulacağı belirtildi.

SOĞUKKANLI YAKLAŞILMALI

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; dolar kurundaki ani artışın vatandaşa iyi anlatılması gerektiği mesajı verilirken artışların bir operasyon olduğunun; duruma soğukkanlı yaklaşımdan yana olunması gerektiği de kaydedildi.

FAİZ DÜŞTÜKÇE YATIRIM HIZLANACAK

Bu süreçte, faizin düşmeye devam etmesi nedeniyle alım ve satımın hızlanacağı ve bu sayede yatırımların artacağı da vurgulanan konular arasında yer aldı.

BAE'DEN İLK PARTTA 10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

AK Parti'nin faiz düşüşünde yatırımların hızlanacağı mesajını vermesi sonucu ilk olumlu hamle, BAE ile yapılan anlaşma oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın huzurunda dün imzalanan 10 anlaşmanın ardından ılımlı hava, döviz kurlarına kısa süre olsa da yansıdı.

Türkiye'ye yatırım için ilk partta 10 milyar dolarlık bir fon ayıran BAE'nin açıklamaları sonrası 12 ile 13 arasında seyreden dolar kuru, bir anda 12 liranın altına düştü.

MERKEZ BANKASI İLE BAE ARASINDA MUTABAKAT

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında iş birliği anlaşması da imzalandı

TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklama yapılarak, iş birliğinin geliştirileceği mesajı verildi..

TCMB tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.”