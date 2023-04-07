AK Parti'den DSP'ye ziyaret AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi'nde Önder Aksakal ile görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Yıldırım DSP'ye teklif yapıldığını belirterek, "Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, Sayın Genel Başkan'a ilettik" dedi.

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Kritik seçimlere 37 gün kala siyasette hareketlilik sürüyor.

Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saat 11.00’de DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Çelik ve Yıldırım, DSP Genel Başkanı Aksala ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Toplantının ardından Binali Yıldırım ve Önder Aksakal kameraların karşısına geçti.

"Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, Sayın Genel Başkan'a ilettik"

Yıldırım yaptığı açıklamada tekliflerini ilettiklerini belirterek, "Seçimler, ülkemizin bölgede güçlü yapısının devamı ile emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını ön görüyoruz. Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, Sayın Genel Başkan'a ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz." dedi.

Binali Yıldırım'ın görüşme sonrası açıklamaları şöyle:

Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programı ile ittifakları ile milletin önüne çıktılar. Kedilerini ifade ediyorlar. DSP denince rahmetli Ecevit'i, rahmetli Erbakan'ı anmadan olmaz. Onlar Kıbrıs harekatının Fatih'leridir. Kıbrıs, ülkemize onlardan emanettir. Sayın Genel Başkanı'nın da Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını kendi bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs'ı Türk devletleri teşkilatına gözlemci olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometrekare vatan toprağında, mavi vatanda ülkemizin hak ve menfaatlerini korumada parti programımız farklı olsa da tek varan, tek bayrak ilkelerinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu teyit etmiş oluyoruz. Seçimler, ülkemizin bölgede güçlü yapısının devamı ile emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını öngörüyoruz. Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, sayın genel başkana ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz. Ziyaretimizin amacı budur.

"Tekliflerini değerlendirip, ziyaret edeceğiz"

Yıldırım'ın ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal söz aldı.

Aksakal, "DSP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikrarın bozulmaması, dış mihrakların tertipleriyle Türkiye'de siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacak." sözleriyle dikkat çekti.

Aksakal ayrıca, saat 14.00'te başkanlık kurulunun toplanacağını ve değerlendirmenin gerçekleştirileceğini söyleyerek, "Sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse bir ziyaret yapmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Önder Aksakal'ın sözleri ise şöyle:

"14 Mayıs seçimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Teşekkür ediyoruz ziyaret için. Sayın Yıldırım ve Sayın Çelik, DSP'nin birikimlerinin yeni dönemde TBMM'ye taşınması yönündeki görüşlerini bizlerle paylaştı. 14 Mayıs seçimleri terörden tamamen arınmış, ekonomik kalkınmasını yeniden planlamış, tam bağımsız Türkiye'nin yeniden inşası için bir vesile olacaktır. Yerli ve milli değerleri kendilerinden bile önde tutanlarla küresel emperyalizmin taşeronları arasında bir seçim olacak. DSP, Türk devletlerine ve Türk milletine hizmet için ilkeli bir duruşla yoluna devam edecek. DSP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikrarın bozulmaması, dış mihrakların tertipleriyle Türkiye'de siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacak. Saat 14'te başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Dünkü ve bugünkü ziyaretleri değerlendirip halkımızla paylaşacağız. Sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse bir ziyaret yapmayı planlıyoruz."

Kılıçdaroğlu'yla da görüştü: Dikkat çeken HDP çıkışı

Öte yandan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dün de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Aksakal'ın Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrasında yaptığı HDP çıkışı dikkat çekmiş, "DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. Kıbrıs çok önemlidir, mavi vatan çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini ayıran en önemli özellik ise küresel emperyalist yapılarla kadim Türk devletinin arasında bir seçim olduğudur. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir." ifadelerini kullanmıştı.