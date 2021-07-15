AK Parti'den duygulandıran 15 Temmuz klibi

Üzerinden 5 yıl geçse de sanki dünmüş gibi hatırlanıyor … Hain darbe girişimi milletin ayaklanmasıyla durduruluyor ve yeni bir destan yazılıyor… Yüreklerdeki tek ses ‘Türkiye Geçilmez’ oluyor…

Sıcak bir temmuz akşamı, kimisi evinde kimisi ise serinlemek için avlusunda otuyordu…

Yazın tam ortasıydı ve tatilde olanı da vardı, akşam çalışanı da.

Aniden bir hareketlilik başladı. Hiç kimse anlam veremedi önce… Telefonlar çaldı, donuk bir ifade belirdi yüzlerde…

Kısa süren bir sessizlik sonrasında geldi o kıyamet…

Siren sesleri sardı dört bir yanı. Bir şeyler oluyordu ama akıllara ‘darbe’nin ‘D’si bile gelmiyordu.

Çünkü çok eskide kalmıştı o günler diye düşünülüyordu…

KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ

Bir anda kendini sokakta buluverdi millet.

Kurşunlara göğüs gelenler, tankların altında ezilenler ama asla korkmayanlar…

Dünyaya ders verir nitelikte bir kahramanlık öyküsü yazılıyordu. Millet, vatanına toprağına sahip çıkıyordu.

Hainlere izin verilmiyordu, gözünü kırpmadan silaha karşı sopalarla savaşıyordu…

GÜNLER SÜREN NÖBETLER…

Ve hafızalara kazınacak olan 15 Temmuz darbe girişimi önleniyordu.

Böylesine bir tarihe tanıklık edenler, şehit düşenler, gazi olanlar, en yakınını kaybedenler, başları dimdik bir şekilde yürüyordu.

Günler süren nöbetler başlıyordu.

Masalar kuruluyor, yerlere minder atılıyor, bayraklar ellerde dalgalanıyor, sabahın ilk ışıklarına kadar gözler kırpılmıyordu…

KARANLIKTAN AYDINLIĞA…

Evet, o karanlık gecenin üzerinden 5 yıl geçti…

Acı dinmedi, gözyaşı bitmedi. Dile kolay; asker, polis, memur, sivil, genç ve yaşlı tamı tamına 251 masum şehit düştü.

Karanlığı aydınlığa bu millet çevirdi ve tüm dünyaya şunu gösterdi:

“TÜRKİYE GEÇİLMEZ”

AK Parti'den 15 Temmuz klibi VİDEO

AK PARTİ’DEN DUYGUSAL KLİP

Darbe girişiminin yıl dönümünde AK Parti’den de duygusal bir klip geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği şiir üzerine darbe girişimi gecesinde yaşananlar tek tek bir kez daha hatırlatıldı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşıma “Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” notu düşüldü.