AK Parti'den emekli açıklaması! Seyyanen zam gibi bir çalışmamız yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması gibi bir çalışmaları olmadığını açıkladı. Güler, emeklilerin enflasyondan korunması için çalışmalar yürüttüklerini ve zam oranının temmuz ayında belli olacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Emekliye ek zam gelişmeleri emekliler başta olmak üzere kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ocak 2024'te emekli maaşlarına yapılan zammın ardından ek zam ile ilgili beklentiler başladı.

Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." dedi.

Gözler yapılacak çalışmalarda

Tüm bu açıklamaların ardından gözler yapılacak çalışmalara döndü.

Bu süreçte emeklilere 'seyyanen zam gelecek' açıklamaları ise emekliler tarafından merakla bekleniyor.

AK Parti'den açıklama

Bu konuya ilişkin AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere seyyanen zam çalışması yapılacak mı? sorusuna yanıt verdi.

"Seyyanen zam gibi bir çalışmamız yok"

Güler açıklamasında emeklilere ilişkin seyyanen zam çalışmalarının olmadığını açıkladı.

"Zam oranı temmuz ayında belli olacak"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilere yönelik açıklamasında şunları kaydetti: