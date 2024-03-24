Emekliye ek zam gelişmeleri emekliler başta olmak üzere kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.
Ocak 2024'te emekli maaşlarına yapılan zammın ardından ek zam ile ilgili beklentiler başladı.
Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." dedi.
Gözler yapılacak çalışmalarda
Tüm bu açıklamaların ardından gözler yapılacak çalışmalara döndü.
Bu süreçte emeklilere 'seyyanen zam gelecek' açıklamaları ise emekliler tarafından merakla bekleniyor.
AK Parti'den açıklama
Bu konuya ilişkin AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere seyyanen zam çalışması yapılacak mı? sorusuna yanıt verdi.
"Seyyanen zam gibi bir çalışmamız yok"
Güler açıklamasında emeklilere ilişkin seyyanen zam çalışmalarının olmadığını açıkladı.
"Zam oranı temmuz ayında belli olacak"
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilere yönelik açıklamasında şunları kaydetti:
Şu an Meclis tatilde, biz bu sözleri söylerken insanları üzmeyecek bir ciddiyet sergilememiz lazım. Emeklilerimize enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. Emeklilerimiz için en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Seyyanen zam gibi bir çalışmamız yok. Zam oranı temmuz ayında belli olacak.
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