AK Parti'den emeklilere müjde: Çalışmaları yaptık, gelirlerini artıracağız Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilere müjde verdi. Güler, "Çalışmaları yaptık, gelirlerini artıracağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il ziyaretleri ve açılışları devam ederken bir yandan da AK Parti teşkilatları, yeni dönemle birlikte saha çalışmalarına hız verdi.

Bu çerçevede yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yapan il ve ilçe teşkilatları, ağustos ayı ile birlikte, gelenekselleşen ‘Şehir Buluşmaları’ çalışmasının 2023 yılı startını verdi.

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler de, ’2023 Şehir Buluşmaları’ etkinliği çerçevesinde Erzincan’a geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Güler, burada emeklileri ilgilendiren önemli detaylar verdi.

"Emeklilerin gelirlerini artıracağız"

Dengeli ve çok kontrollü mali politikalar uygulayarak mali disiplinden taviz vermeden çalışanların ve emeklilerin gelirlerini artırıcı, özlük haklarını düzenleyici çalışmaları da gerçekleştireceklerini söyleyen Abdullah Güler, millete hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Abdullah Güler, salgın dönemiyle tedarik zincirinin bozulduğunu, enerji maliyetlerinin arttığını, bazı ham maddelere ve ara mamullere ulaşımda zorluklar yaşandığını ifade ederek, fiyat artışlarının olduğunu belirtti.

"Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz"

"Hem bütçe imkanlarını hem enflasyonla mücadeleyi hem de fiyat istikrarını sağlayacak her türlü tedbiri aldık." diyen Güler "Yasal düzenleme noktasında bizler Meclis'te her türlü çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki bir kaç yıl sonra enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

İhracat rakamlarının şu an 250 milyar dolar olduğunu belirten Güler, ihracatı 350 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini de ifade etti.

"Ülkemin acil muhalefete ihtiyacı var"

"Altılı mı, yedili mi, sekizli miydi halen muamma, halen belirsiz şimdiki açıklamalardan anlıyoruz." diyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu ifadeleri kullandı:

Meğerse hepsi birbirine yalan söylemiş, birbirini kandırmış. Güya protokoller imzaladılar, kamuoyu önünde değil mi? Herkes birbirine namusuna bir şey emanet ediyor. Ya siyaset şeffaf yapılıyor, kamuoyu önünde açıklayın namusunuzu emanet etmeye gerek yok ki. Şeffaf açık vatandaşımıza söyleyin, kime ne söz verdiniz, ne vadettiniz? Bazılarını kandırmışsınız belli, bakın ittifak ortakları diyor ya 'İyi ki kazanamamışız. Bizi kandırmışlar, bize başka söz, arka tarafta başka sözler verilmiş.' Düşünün bu anlayışla ülkemize hizmet edecekler öyle mi? Çok yazık, ülkem adına üzülüyorum. Ülkemin daha ciddi bir muhalefete ihtiyacı var.

"Birbirlerine kumpas kuranlar aziz milletimize hiçbir hizmet sunamaz"