AK Parti'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkartılmasıyla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında emekli vatandaşlara bir müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." diyerek emeklilere zam haberini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusu sonrası ilk açıklama

Emekli vatandaşlarımızı sevince boğan bu haber sonrası detaylar merak konusu oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz"

Akbaşoğlu, "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz." dedi.

Akbaşoğlu ayrıca, "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.