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Siyaset arenasında son dönemde yaşanan hareketlilik sürüyor...

Başta Cumhuriyet Halk Partisi​ olmak üzere muhalefet partileri tarafından gündeme getirilen erken seçim​ tartışmalarıyla ilgili hükümet kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

TARİH VERDİ

AK Parti​ Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş​, öne alınmış seçim olabileceğini belirtip sandık için tarih verdi.

TV1'e konuk olan AK Partili Mustafa Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.

"ERKEN DEĞİL ÖNE ALINMIŞ SEÇİM OLABİLİR"

Ancak öne alınmış seçime açık kapı bırakan Mustafa Elitaş şunları söyledi:

Şu bir gerçek. 14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare edelim diye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. 14 Mayıs'ta bir hafta önce olacak sanırım seçim. Yani nisana gelecek propaganda zamanı. O süreç de kötü bir zaman. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN​'IN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Elitaş şunları kaydetti:

Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir.

"BENCE EN UYGUN ZAMAN KASIM 2027"

olası seçim tarihiyle ilgili de konuşan Elitaş, "Anayasada bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi ekim ve kasım aylarıdır. Aralığın ilk haftası da olabilir. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'YE ERKEN SEÇİM CEVABI

CHP'nin erken seçim çağrısına da cevap veren Elitaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim talebi varsa teklif edebilir ama onu da teklif ettikleri yok. Onlar 'dostlar alışverişte görsün' diye yapıyorlar" dedi.