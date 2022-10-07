AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, EYT için çalışmaların tamamlandığını bu kapsamda 31 milyon çalışandan isteyen 4,5 milyonunun emekli olacağını söyledi.

AK Parti hükümetinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) yönelik çalışmaları devam ediyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ilgili çalışmanın son aşamasına gelindiğini ve aralık ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını müjdeledi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye buluşmaları çerçevesinde, Çorum'da gezetecilerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevzuatta EYT diye bir cümle olmadığını, sadece yaş nedeniyle emekli olamayanların olduğunu söyleyen Demiröz, "1999 yılında AK Parti’den önce Yaşar Okuyan döneminde çıkan bir yasa var. Herkes AK Parti çıkardı diye biliyor ama emeklilikte yaş nedeniyle emekli olamayanların 1999 yılında çıktı." dedi.

"31 milyon çalışanımız, 13 milyon emeklimiz var"

Demiröz konuya ilişkin açıklamalarına şöyle devam etti:

"Şuanda 31 milyon çalışanımız, 13 milyon emeklimiz var. Biraz çok talep olunca, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz tarafından yasanın çıkarılması ve ortak bir akılla emekliliğin sağlanması gündeme geldi.

AK Parti'den EYT açıklaması: 4,5 milyon insanımızı emekli edeceğiz VİDEO







"Çalışmalar tamamlandı"

Çalışmalar yapıldı. Son şekilde bakanımızın açıklamasıyla verilmiş durumda. Onun şartlarını kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Türkiye’de SGK’ya bütçeden 780 milyar lira destek veriliyor.

"4,5 milyon insanımızı emekli edeceğiz"

Bizim kara deliğimiz bu. Almanya bunu gördü. Sistemi oturttu. Biz yıllarca siyasi nedenler nedeniyle biz bu işi oturtamadık. İyi bir uzlaşmayla 4,5 milyon insanımızı, isteyenleri emekli edeceğiz."