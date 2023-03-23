AK Parti'den Fulya Öztürk'e vekillik teklifi Milletvekilliği aday adaylığı başvurularını alan AK Parti'nin, gazeteci Fulya Öztürk'e vekillik teklifi götürdüğü iddia edildi.

Haber Merkezi

Resmi seçim süreci başladı.

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere odaklanmış durumda.

52 gün kala partiler, milletvekilliği aday adaylığı başvurularını kabul ediyor.

Bu kapsamda medya, bilim ve sanat gibi birçok alanda tanınan isimlerin de ismi adaylıkla anılıyor.

Adı vekillikle anılan son isim ise CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk oldu.

AK Parti'den Fulya Öztürk'e vekillik teklifi

Öztürk'e, AK Parti tarafından teklif götürüldüğü iddia edildi.

Konuya ilişkin paylaşım yapan Öztürk'ün meslektaşı İsmail Saymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: