Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Rizespor maçı, Türk futboluna "kara" gece olarak geçti.
Maçın 1-1 bitmesinin ardından öfkesine hakim olamayan ve sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Umut Meler'e yumruk atan ve yere düşmesine neden olan Koca, sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.
Çıkarıldığı mahkemede verdiği savunması ile "Pes" dedirten ve suçlamaları kabul etmeyen Koca, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
AK Parti'den hamle geldi
Yaşanan bu olayların ardından, AK Parti'den Faruk Koca'ya dair hamle geldi.
AK Parti, dün akşam hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunan Faruk Koca’yı “ihraç” istemiyle disipline sevk etti.
Bugün toplanan MKYK’da, Koca’nın durumu ele alındı. Koca’nın ihraç istemiyle disipline sevkine oy birliği ile karar verildi.
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