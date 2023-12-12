AK Parti'den hamle! Faruk Koca "kesin" ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi AK Parti, bugün toplanan MKYK’da Koca’nın durumunu ele aldı. Koca’nın ihraç istemiyle disipline sevkine ise oy birliği ile karar verildi.

İHA

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Rizespor maçı, Türk futboluna "kara" gece olarak geçti.

Maçın 1-1 bitmesinin ardından öfkesine hakim olamayan ve sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Umut Meler'e yumruk atan ve yere düşmesine neden olan Koca, sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.

Çıkarıldığı mahkemede verdiği savunması ile "Pes" dedirten ve suçlamaları kabul etmeyen Koca, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

AK Parti'den hamle geldi

Yaşanan bu olayların ardından, AK Parti'den Faruk Koca'ya dair hamle geldi.

AK Parti, dün akşam hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunan Faruk Koca’yı “ihraç” istemiyle disipline sevk etti.

Bugün toplanan MKYK’da, Koca’nın durumu ele alındı. Koca’nın ihraç istemiyle disipline sevkine oy birliği ile karar verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)