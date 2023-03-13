AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret

Seçime sayılı günler kala ittifak çalışmaları hızlandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimde aday çıkarmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteleyeceklerini açıklayan Hür Dava Partisi'ne (HÜDA PAR), AK Parti temsilcileri ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

Görüşme sonrası konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise, şu ifadeleri kullandı:

Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. İki gün önce bir basın toplantısında 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğimizi açıklamıştık. 2018 seçimlerinde de benzer bir tablo vardı, o zaman da destek vermiştik. 6 Şubat'ta ciddi bir afet yaşadık. 50 bine yakın insanımız can verdi, ciddi yıkımlar var. Zor günlerden geçiyoruz. Bunun dışında çevremizde devam eden çatışmalar var. Suriye'deki çatışma 13. yılına girdi. Bu süreçte önümüzdeki seçimlerin çok ciddi sonuçları olacağı, atılacak adımların çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve kamuoyu da bunu takdir ediyor. Ama maalesef geldiğimiz aşamada son birkaç gündür olayın çok farklı mecralarda tartışıldığını görüyoruz. Bir yerde milletin menfaati varsa yeri geldi biz geri adım atarız demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızla ocak ayında yaptığımız görüşmede ittifaka katılma konusunda teklif almıştık. Araya deprem felaketi girdi. Şimdi görüşmeler yeniden devam etti. Birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Şu an için netleşme yok. Gizli saklı bir durum yok. Bizim önceliğimiz milletimizin selametidir. Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda anlaşmaya vardık. Bunun nasıl olacağını belirleyeceğiz.