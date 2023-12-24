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AK Parti'den iki partiye iş birliği mesajı! Kritik görüşme bu hafta

AK Parti'den iki partiye iş birliği mesajı! Kritik görüşme bu hafta AK Parti, yerelde işbirliği için bu hafta Yeniden Refah Partisi ve BBP ile görüşecek. İki partinin de üç büyükşehirde aday çıkarmaması bekleniyor.