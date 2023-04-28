AK Parti'den İngilizce temalı reklam filmi: İşte, hayal edebilenlere saygı duy! AK Parti seçimlere kısa bir süre kala İngilizce reklam filmi paylaştı. Dev eserlerin paylaşıldığı reklam filminde, "İşte, hayal edebilenlere saygı duy! vurgusu yapıldı.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimlerine günler kala partiler reklam filmlerini yayına sunmaya başladı.

Seçimlere her geçen gün bir adım daha yaklaşılırken AK Parti yayınladığı reklam filmleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Dün gece Ayasofya konulu filmin ardından bugün de İngilizce temalı reklam filmi yayına girdi.

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan İngilizce reklam filmi büyük beğeni topladı.

"İşte, hayal edebilenlere saygı duy!"

Resmi hesaplardan paylaşılan reklam filminde, "İşte, tutkuyu koruyanlara saygı duy! İşte, hayal edebilenlere saygı duy!" mesajı verildi.

Dev eserler yer aldı

Paylaşılan anlamlı klipte AK Parti döneminde hayata geçirilen dev eserlerde yer aldı.

Yerli ve milli otomobil Togg, doğalgaz arama gemisi Abdülhamid Han, İstanbul Yeni Havalimanı, Bayraktar Kızılelma, Osmangazi Köprüsü gibi daha birçok dev eser reklam filminde gösterildi.

Çarpıcı mesajlar verildi

Büyük beğeni toplayan reklam filminde şu vurgular yer aldı:

Bakın, biz kimiz biz hayal edenleriz, biz gerçekleştiririz çünkü inanıyoruz.

Bakın, biz kimiz, biz hayal edenleriz, biz gerçekleştiririz çünkü biz anlarız.

İşte tutkuyu koruyanlara saygı duy.

İşte hayal edebilenlere saygı duy.

Hamza Dağ paylaştı

AK Parti tarafından hazırlanan reklamı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından paylaştı.

Hamza Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı: