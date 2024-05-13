AK Parti'den İsrail Dışişleri Bakanına tepki: Soykırım örgütünün sözcüsü

İHA

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.



"İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür"

Çelik, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak”

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz"

Çelik paylaşımının devamında şöyle dedi:

“Netenyahu’nun başında olduğu suç şebekesi, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyondur. Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır. Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk, kadın, sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Netanyahu ve şebekesi insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak”