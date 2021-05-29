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AK Parti'den, İstanbul'un fethi paylaşımı
Paylaşımda, Fatih sondaj gemisi ve Ayasofya Camii yer aldı.
- Haber Merkezi
- 29.05.2021 - 11:54
- Güncelleme : 29.05.2021 - 11:55
AK Parti, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"İstanbul’un fethinin 568. yılı kutlu olsun." notu düşülen videolu paylaşımda, Türkiye'nin stratejik noktalarında görev alan gençlere yer verildi.
AK PARTİ'DEN İSTANBUL'UN FETHİ PAYLAŞIMI
Geçen yıl yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'dan da görüntülerin yer aldığı videoda, "İnancınla varsın başın secdeye. Atan Fatih'in çağ açıp çağ kapattığı yerde." denildi.
Video, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dua ettiği sıradaki görüntüsüyle sona erdi.
AK Parti: İstanbul’un fethinin 568. yılı kutlu olsun ViDEO