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    AK Parti'den kaçak tütün teklifi: Usulsüz kullanıma hapis cezası

    Tütün ve tütün mamullerinin kaçak kullanılmasına ilişkin hapis cezası verilmesi yönündeki yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
    • 18.10.2022 - 18:15
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 18:23
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    AK Parti'den kaçak tütün teklifi: Usulsüz kullanıma hapis cezası

    AK Parti, tütün ve tütün mamullerinin kaçak kullanımının önlenmesine ilişkin 11 maddelik yasa teklifi hazırlandı.

    AK Parti İstanbul milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Bursa Milletvekili Osman Mesten ve 65 milletvekili imzasıyla Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasını Düzenlemesine Dair Kanun ve bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

    Üreticilere teminat uygulaması

    11 maddeden oluşan teklifle, üreticilere teminat uygulaması getiriliyor.

    Ürün İzleme Sistemine müdahaleye ceza getiriliyor.

    Deneme ürünlerin imha etmeyenlere ceza

    Deneme üretimi kapsamında üretilen ürünlerin imha edilmesi ve buna uymayanlara para cezası getirilmesi öngörülüyor.

    AK Parti den kaçak tütün teklifi: Usulsüz kullanıma hapis cezası #1


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