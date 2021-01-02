AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'ahlaksız' yanıtı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim, ahlaklı olanlar da burada." sözlerine ilişkin CHP Liderinin hadsizlik yaptığını söyledi.

Halk TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenleri hedef alan açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına ise cevap AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi.

"KILIÇDAROĞLU HADSİZLİK YAPMIŞTIR"

Muş Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhur ittifakına ve ona oy veren vatandaşlarımıza "ahlaksız" diyen Kılıçdaroğlu hadsizlik yapmıştır. Bu sözler, millet iradesine hakarettir. Bu; pervasızlık ve utanmazlıktır. Kendisi gibi düşünmeyenlere ahlaksız diyen Kılıçdaroğlu siyasette seviyesizliğin dibidir." ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE AKBAŞOĞLU'NDAN GELDİ

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı'na yönelik "Ahlaksızlar bir tarafta." ifadesine tepki gösterdi.

Kendisine oy vermeyen öğretmenlere hakaret eden, çiftçileri tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun, bu hakaretlerine bir yenisini daha eklediğini ve kendisini desteklemeyenlere 'ahlaksızlar' dediğini belirten Akbaşoğlu, "'Üslubu beyan, aynıyla insan.' demiş büyükler. Türk siyaseti, bu zamana kadar toplumumuza dönük böyle hakaretlere, aşağılamalara hiç şahit olmadı." ifadelerini kullandı.

"SANDIKTA GEREKEN CEVABI EN GÜZEL ŞEKİLDE ALACAKSINIZ"

Akbaşoğlu ayrıca, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aziz milletimizden derhal özür dilemesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu, milletimizin vermediği oyu tehdit ve hakaretlerle mi alacağınızı zannediyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Merak etmeyin, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan sandıkta gereken cevabı en güzel şekilde alacaksınız." değerlendirmelerinde bulundu.