AK Parti’den Miçotakis’e cevap

Türkiye'nin dış siyasetini eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘yeni Osmanlıcı revizyonist fantezilerini canlandırıyor’ söylemini kullanan Miçotakis’e Ömer Çelik’ten ‘saldırgan’ cevabı geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yine Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefine aldı, gerilimin sebebi ‘onlar’ dedi.

CNN International’a açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türkiye'nin dış siyasetini eleştirerek Yunanistan'ın Ege’deki gerilimi artırmadığını savundu.

“NATO'nun ve Avrupa'nın isteyeceği son şey, Güneydoğu Avrupa'da bir başka istikrarsızlık kaynağı” diye konuşan Miçotakis, Türkiye'yle sorunları gidermek istediklerini öne sürdü.

Hadsiz eleştiri

Uluslararası hukuka bağlı kalarak farklılıkları giderebileceklerine inandıklarını kaydeden Yunanistan Başbakanı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum.” dedi.

Miçotakis’in söylemlerine AK Parti’den cevap geldi.

“Kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür”

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz.” dedi.

“Miçotakis’in Türkiye’nin ‘yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak’ peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür” diyen Çelik, şöyle devam etti:

“Saldırgan ve yayılmacı politika”

“Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir. Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.





“Cumhurbaşkanımızı hedef alması trajikomiktir”

Meis Adası’nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ‘yayılmacılık’ iddiasıyla Cumhurbaşkanımızı hedef alması ise trajikomiktir.

“Doğu Akdeniz’de saldırgan siyaset”

Yunanistan’ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan’ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz’de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.

“Miçotakis’e mesajımız…”

Yunan muhalefeti, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkat çekmektedir. Miçotakis’e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini 3. devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan’ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir.”





“Benim için Miçotakis diye birisi yok”

Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim Ege'de yaşanan gelişmeler ve karşılıklı açıklamalarla son dönemde iyice tırmandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Yunanistan Başbakanı'nı hedef alarak “Benim için Miçotakis diye birisi yok” demiş, iki lider geçen ayki NATO zirvesinde de yan yana gelmemişti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, hafta başında Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de ‘saldırgan tavır sergilemek'le suçlamıştı.