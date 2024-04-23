AK Parti'den milletvekillerine sosyal medya uyarısı: Hassas davranın

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AK Parti, son dönemde bazı milletvekillerinin çeşitli paylaşımlarıyla gündeme gelmesinin ardından sosyal medya paylaşımları konusunda tüm milletvekillerine uyarı yazısı yolladı.

Giyimden kuşama, yemeden içmeye her konuda milletvekillerinin daha dikkatli paylaşımlar yapması istendi.

AK Parti grup yönetimi, her adımın insanlar tarafından izlendiğini belirterek istenmeyen sonuçlara yol açacak davranışlardan kaçınılmasını istedi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Partili milletvekilleri şu ifadelerle uyarıldı:

“Hepimiz kamuoyu önünde olan insanlarız. Milletvekili arkadaşlarımıza daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Giyim kuşamdan yemeden içmeye, her konuda hassas olmalarını istiyoruz



Herkes şu anda sizi izliyor. O sebeple attığınız her adım yanlış anlaşılmaya müsait olabilir. Siz samimi olsanız bile, yanlış algılanacaktır. Bu sebeple çok özenli olun. İstenmeyen sonuçlara yol açacak davranışlardan kaçının.”