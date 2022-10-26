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    AK Parti'den Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine çeviren Yunanistan'a tepki

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rodos Adası'nda bulunan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'nin müzik fakültesine dönüştürmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.
    • 26.10.2022 - 09:43
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    AK Parti'den Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine çeviren Yunanistan'a tepki

    Yunanistan Rodos Adası'ndaki Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürdü.

    Adadaki müslümanların manevi merkezine yapılan bu müdahale Türkiye'den büyük tepki çekti.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

    Çelik, sosyal medya hesabından, Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınadıklarını belirtti.

    Yunanistan makamlarının, Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

    "Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimliksizleştirme politikası"

    "Yunan makamlarının, Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimliksizleştirme politikası, insanlığın ortak kültürel mirasına saygısızlıktır. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir.

    Türkiye olarak çok sayıda Rum-Ortodoks kilisesini insanlığın ortak mirası kabul ettik, onararak ibadete açtık. Buna karşılık Yunanistan'ın, insanlığın ortak mirasına barbarca bir yaklaşım sergilediğini, ortak kültürel mirasımıza hunharca saldırdığını görüyoruz."

    AK Parti den Murat Reis Külliyesi ni müzik fakültesine çeviren Yunanistan a tepki #1


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