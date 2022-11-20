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    AK Parti'den Pençe Kılıç açıklaması

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyine başlattığı hava harekatı için, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 08:52
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    AK Parti'den Pençe Kılıç açıklaması

    Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.

    Sınır içi ve sınır ötesi operasyonları ile bölücü terör örgütlerine göz açtırmayan askerlerimizden yeni bir hareket başladı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe Kılıç" hava harekatı başlattı.

    MSB hesap zamanı dedi

    MSB'den yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te Twitter hesabından başlatılan operasyonla ilgili paylaşımda bulundu.

    "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz"

    Ömer Çelik, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. Cumhurbaşkanımızın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir.

    "Tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz"

    Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor. Terör insanlığın düşmanıdır. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz." açıklamasında bulundu.

    AK Parti den Pençe Kılıç açıklaması #1

    AK Parti den Pençe Kılıç açıklaması #2

    AK Parti den Pençe Kılıç açıklaması #3


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